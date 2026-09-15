Умер основатель ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий

Умер основатель ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий. Музыканту был 81 год.

Печальную новость сообщил его двоюродный внук, популярный исполнитель Стас Пьеха на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… просто какое то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать…" - написал сраженный горем Стас Пьеха.

В комментариях многочисленные подписчики выразили слова поддержки и соболезнования артисту. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. "Вечная память Жене… Выдающийся музыкант и добрый человек", - высказался певец Александр Серов. "Светлая память", - написала певица Зара. Поддержали Стаса Пьеху Наташа Королева, Денис Клявер, Арсений Бородин и другие.

Напомним, что Евгений Броневицкий был советским и российским певцом и музыкантом. Наибольшую известность получил как бас-гитарист и вокалист вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары". Исполнитель хитов "Нет тебя прекрасней" и "Синий иней".

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