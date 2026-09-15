Умер основатель ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий. Музыканту был 81 год.

Печальную новость сообщил его двоюродный внук, популярный исполнитель Стас Пьеха на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… просто какое то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать…" - написал сраженный горем Стас Пьеха.

В комментариях многочисленные подписчики выразили слова поддержки и соболезнования артисту. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. "Вечная память Жене… Выдающийся музыкант и добрый человек", - высказался певец Александр Серов. "Светлая память", - написала певица Зара. Поддержали Стаса Пьеху Наташа Королева, Денис Клявер, Арсений Бородин и другие.

Напомним, что Евгений Броневицкий был советским и российским певцом и музыкантом. Наибольшую известность получил как бас-гитарист и вокалист вокально-инструментального ансамбля "Поющие гитары". Исполнитель хитов "Нет тебя прекрасней" и "Синий иней".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>