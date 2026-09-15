ВС России сорвали контратаки окруженных бригад ВСУ под Харьковом

ВС России сорвали попытки контратак находящихся в окружении в Харьковской области двух украинских бригад.

ВСУ применили танки в районе Казачьей Лопани, но не смогли прорвать окружение. ВС России ударили по ним FPV-дронами. Три танка были уничтожены, а а личный состав противника понес потери.

"В районе Золочева обнаружено крупное скопление сил 22 ОМБр ВСУ и три танка, которыми враг намеревался атаковать позиции Северян в районе Казачьей Лопани", - сообщил Telegram-канал "Северный ветер". Российская авиация также ударила по позициям врага в районах Мартыновки, Черноглазовки, Металловки, Революционного, Бузово, Сердобино, Резниково, Пролетарки, Грачевки и Сонино.

Ранее ВС России ударили по логистическим центрам и портам Украины, которые работали в интересах ВСУ.