За неделю от атак ВСУ в России погибли 48 человек, включая троих детей.

Все они стали жертвами беспилотных атак ВСУ, сообщил ТАСС посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Ранения за неделю получили 336 жителей, включая 16 детей. Больше всего пострадавших зафиксировано в Белгородской области, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также Краснодарском крае.

Украинские нацисты наносили порядка 1180 ударов по гражданским объектам ежесуточно. За неделю они выпустили по территории России 8,2 тысячи боеприпасов.