Россия заблокировала Украине выход в Черное море

Российские войска заблокировали Днепро-Бугский лиман в Херсонской области.

Теперь выход через него к Черному морю для Украины закрыт, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Проход судов заблокировали российские военные.

"Порты Херсона, которые находятся на Днепре и порт Николаева на Южном Буге имеют выход в море именно через этот лиман",- объяснил глава региона.

По его словам, судоходство в черноморском бассейне, в том числе по Днепру, на сегодняшний день практически остановлено.

Ранее Россия и Турция обсудили ситуацию по судоходству в Чёрном море. Москва и Анкара сошлись во мнении, что действия киевского режима создают угрозу судоходства.