"Каждый раз, когда ее слушал, я отворачивался": известный актер рассказал, как ему удалось устоять перед обаянием Анны Седоковой

Актер Борис Дергачев стал победителем второго сезона программы "Мастер игры". Его соперницей оказалась Анна Седокова.

Певица была единственной женщиной, дошедшей до финала. В новом интервью Борис Дергачев признался, что ему с трудом удалось устоять перед очарованием Анны Седоковой.

"Было сложно выбрать между Седоковой и T-killah. Она так много говорила и клялась… Причем у нее есть вот такой кошачий тончик кисоньки, девушки, которые немножко разговаривают вот так…У мужчин просто падает броня..." - признался популярный актер.

Борис Дергачев быстро понял, как себя надо вести с Анной Седоковой. "Каждый раз, когда ее слушал, я отворачивался. Она мне что-то говорят, а я такой: "Угу, угу. А почему тогда вот это, вот это?" Она мне начинает отвечать, и я опять — убираю взгляд. Я все время держал дистанцию, защиту от ее, от этих сладких речей. Она как сирена, понимаешь?" - объяснил Дергачев в беседе с Наташей Гасанхановой.

А меж тем Анне Седоковой удалось очаровать почти всех мужчин на шоу. Звезда шоу "Дом-2" Михаил Терехин подпал под чары артистки и едва не забыл о том, что женат. Кроме того, артистка флиртовала с Максимом Левиным, которого за кадром ждала невеста.

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