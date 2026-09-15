ВС России ударили по логистическим центрам и портам Украины

Российские войска минувшей ночью нанесли групповые удары беспилотниками по украинским логистическим центрам и портам.

В частности, ВС России поразили логистический центр в Великой Балке Одесской области, где хранились иностранные военные грузы для ВСУ.

"В порту "Черноморск" уничтожено морское судно типа "сухогруз" и паром типа "ро-ро", сообщили в Минобороны России.

В западной части Украины удары наносились по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые используются ВСУ для перевозки военных грузов из Европы.

Ранее ВС России полностью уничтожили линию обороны ВСУ в Орехове на запорожском направлении.