Принц Гарри будет мстить Карлу III: вот что он задумал

Принц Гарри рвётся публично дать отпор Карлу III после вмешательства Букингемского дворца в вопрос о его королевском статусе. Герцог Сассекский в ярости из-за решения отца.

Гарри и его жена Меган Маркл вернулись в Великобританию в конце августа после шести лет жизни в Монтесито, где они воспитывали семилетнего принца Арчи и пятилетнюю принцессу Лилибет. Семья обосновывается в Котсуолдсе. Однако их возвращение оказалось омрачено официальными разъяснениями Букингемского дворца, вновь подтвердившими, что Сассекские не входят в число работающих членов монархии и должны рассматриваться как "частные граждане".

"Гарри чрезвычайно раздражён, и ему многое хотелось бы сказать публично. Но он прекрасно понимает, что произойдёт, если даст волю всему, что сейчас чувствует. Это немедленно снова превратится в противостояние Гарри и короля", — отмечает источник, близкий к принцу.

По словам инсайдера, Гарри считает, что формулировки дворца дают неполное представление о его положении и о положении Меган. "Они признают, что не являются работающими членами королевской семьи, но не считают, что называть двух всемирно известных людей частными гражданами соответствует действительности", — пояснил инсайдер.

Соблазн резко ответить и публично изложить свою позицию очень велик. Гарри буквально рвётся отомстить отцу. Но он понимает, что одно гневное заявление способно затмить всё остальное, связанное с их возвращением. Поэтому пока он предпочитает не действовать.

"Дело не в том, что Гарри требует вернуть ему прежнюю работу. Его раздражает то, что решение, влияющее на то, как его и Меган будут характеризовать публично, фактически представили им уже в окончательном виде", — заявил источник.

Вероятно, принц затаится и не будет прям сейчас спорить с королем. Гарри, как отмечает RadarOnline, будет мстить Карлу III по-тихому, на деле показывая, что он достоин места в королевской семье и подрывая авторитет принца Уильяма.