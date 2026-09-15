Сын-мажор не дает установить памятник на могиле Инны Чуриковой

Прошло три года как не стало легендарной актрисы Инны Чуриковой и ее мужа, известного режиссера Глеба Панфилова. Она умерла в январе 2023 года. Супруг пережил ее чуть более чем на полгода. Его не стало в августе 2023 года. Однако до сих пор на их могиле нет памятника.

Сейчас там только черная мраморная плита на земле, на которой лежат два портрета. Многие поклонники недоумевают: это такой памятник установили или недоделка. Однако в театре "Ленком", где много лет служили Чурикова и Панфилов, утверждают, что на могиле должен быть установлен памятник, но его нет, потому что единственный сын актрисы и режиссера Иван Панфилов никак не может утвердить проект.

"Уже четвертый год не может утвердить. Я нашел человека, который готов сделать памятник бесплатно – из любви к театру, из любви к великой русской актрисе Инне Чуриковой", - сообщил "КП" президент "Ленкома" Марк Варшавер.

По его словам, единственному наследнику Чуриковой и Панфилова регулярно отправляются письма, но "он все время оттягивает", ссылаясь на то, что ему надо еще с кем-то посоветоваться. Варшавер отметил, что плита, которая сейчас лежит на могиле актрисы и режиссера, была заказана им. Театр же и следит за состоянием участка.

Сообщается, что в настоящее время 48-летний сын Инны Чуриковой и Глеба Панфилова живет за границей. Он находится в Дубае и не торопится приезжать в Россию, чтобы решить все дела с последним пристанищем своих родителей. По слухам, сын-мажор прожигает жизнь и наследство знаменитых отца и матери.

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