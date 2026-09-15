Нефтяной супертанкер подорвался в Ормузском проливе

Нефтяной супертанкер подорвался на морских минах в Ормузском проливе. По данным Корпуса стражей исламской революции, судно следовало запрещенным маршрутом и после взрыва загорелось.

Потушить пожар не удалось. В Центральном командовании США эту информацию называют недостоверной и утверждают, что танкер поразили иранская ракета и беспилотник.

Судоходство в проливе в начале недели вновь сократилось. В понедельник через него прошло всего четыре грузовых судна. На фоне роста цен на нефть Дональд Трамп пообещал, что ее стоимость упадет, как только закончится конфликт США с исламской республикой. И произойдет это якобы скоро.

Американский президент добавил, что заставит другие страны компенсировать Вашингтону расходы на охрану Ормуза и поддержание транзита.