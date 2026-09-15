Президент Сербии Вучич рассказал, когда подаст в отставку

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что подаст в отставку 27 сентября. Срок его полномочий истекает весной следующего года, но глава государства решил уйти с поста раньше на фоне политической нестабильности.

Около двух лет назад после крушения навеса на железнодорожном вокзале города Нови-сад и гибели людей в республике начались протесты. По словам Вучича, этому способствовало вмешательство внешних сил.

Он призывал оппозицию к диалогу, но та отказалась от переговоров. И теперь свое слово должны сказать граждане страны. Ранее президент распустил парламент. На досрочных выборах 25 октября он возглавит список правящей партии и станет ее кандидатом в премьеры.