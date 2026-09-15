Собянин: Начался новый набор в проект "Профессиональное обучение без границ"

В Москве начался набор школьников для участия в новом сезоне проекта "Профессиональное обучение без границ". Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр Сергей Собянин.

В ходе обучения юноши и девушки могут попробовать себя в разных профессиях и выбрать наиболее подходящую специальность. В этом году ученики 10-х классов узнают об особенностях работы кодировщика, а у девятиклассников будет возможность пройти обучение на агента по закупкам, операторов станка и трехмерной печати.

Выпускники получают свидетельство о профессии рабочего или должности служащего с присвоением квалификации. Набор продлится до 20 октября. Участие бесплатное, подать заявку можно через личный кабинет на портале mos.ru.