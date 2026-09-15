В Екатеринбурге представили спектакль-реконструкцию о Нюрнбергском процессе

Хронику трибунала над руководством фашисткой Германии восстановили на Международном фестивале молодёжи, который проходит в Екатеринбурге.

Зрителям представили спектакль-реконструкцию "Нюрнбергский приговор: уроки истории для настоящего и будущего". Постановку подготовили московские студенты.

На сцене атмосфера зала дворца правосудия, где проходил первый международный суд такого масштаба. Все основные моменты заседаний - от оглашения обвинений до финального вердикта - звучат на четырёх языках - русском, английском, немецком и французиком. На фестиваль в Екатеринбург съехались 10 тысяч гостей из 191 государства. В их числе начинающие учёные, инженеры, предприниматели, артисты, спортсмены, политики.