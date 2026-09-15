Николай Басков страдает от боли

Николай Басков считается одним из самых востребованных и популярных артистов отечественного шоу-бизнеса. Причем зовут "натурального блондина" выступать и в качестве тамады.

"Золотой голос России" хорошо зарабатывает на заказниках, его жизнелюбию, оптимизму и юмору можно только позавидовать. Николай Басков может выдать экспромтом невероятное количество шуток и молниеносно среагировать в самых неожиданных ситуациях.

Однако в жизни у самого артиста не всегда есть место празднику. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Николай Басков признался, что страдает от боли и пустоты внутри. Именно от этого его спасают любовь и поддержка поклонников.

"...Я вдруг осознал, что для меня сцена, работа, от которой я абсолютно зависим, спасает от определенной боли, которая живет в моем сердце, в моей ситуации. Я пока не могу о ней рассказать, потому что это… Ну, когда-нибудь. И после концерта в Твери я осознал, что вы спасаете меня, вы мой стимул, моя любовь, мои эмоции, мое здоровье", - обратился артист к поклонникам в Сети.

Отметим, что 15 октября Николаю Баскову исполнится 50 лет. Специально к круглой дате певец приурочит концерт, к которому сейчас активно готовится.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>