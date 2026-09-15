Весной вас ждёт пышное цветение: как правильно делить луковицы цветов осенью и как хранить их зимой

Если ваши весенние луковичные цветы начали давать меньше бутонов, возможно, пришло время разделить луковицы. Простая процедура помогает растениям оставаться здоровыми и цветущими, но важно знать, когда и как это делать.

Когда лучше делить луковицы

Лучшее время для деления луковиц — либо после увядания листвы поздней весной, либо до первых морозов осенью. Весенние луковичные растения обычно цветут в начале года и сохраняют листву несколько недель после увядания цветков, чтобы луковицы могли получать энергию через фотосинтез. После этого листья увядают, а следующей весной всё повторяется.

Пока листья над землёй, вы точно видите, где спрятаны луковицы, что позволяет аккуратно выкопать их, не повредив инструментом. В теории делить луковицы можно в любое время. Но в регионах с суровыми зимами это сделать зимой практически невозможно — успейте выкопать их до замерзания почвы: с конца октября до середины ноября.

Как правильно размножить луковицы

Разделить луковицы несложно, но важно учитывать особенности каждого растения. Основные шаги:

Аккуратно выкопайте луковицы. Избегайте повреждений вилами, лопатой или совком. Лучше поддеть землю вокруг луковиц и поднимать их осторожно. Удалите мелкие луковицы. Садовые ножницы или острый нож помогут отделить крепкие корневища. Разделите на группы. Если луковиц слишком много, создайте несколько групп — иначе композиция после посадки будет выглядеть негармонично. Отбракуйте повреждённые. Любые луковицы с признаками болезни лучше удалить. Проверка материнского растения. Если оно прогибается под вашим прикосновением, возможно, лучшие годы уже прошли — замените его новыми луковицами. Если крепкое и здоровое — можно пересадить. Очистка и сушка. Снимите землю и высушите луковицы в затенённом месте.

Как хранить луковицы зимой

Нежные луковицы, такие как канны и георгины, нельзя оставлять на улице зимой — их нужно хранить в доме или гараже. Главное — умеренная температура и правильная влажность.

Сохраняйте луковицы в нескольких слоях бумаги, слегка смоченной, если они подсохли, или откройте упаковку, если появилась влага или плесень. Проверяйте состояние раз в неделю—две, чтобы вовремя обнаружить проблемы.