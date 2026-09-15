Весной вас ждёт пышное цветение: как правильно делить луковицы цветов осенью и как хранить их зимой

Если ваши весенние луковичные цветы начали давать меньше бутонов, возможно, пришло время разделить луковицы. Простая процедура помогает растениям оставаться здоровыми и цветущими, но важно знать, когда и как это делать.
Лучшее время для деления луковиц — либо после увядания листвы поздней весной, либо до первых морозов осенью. Весенние луковичные растения обычно цветут в начале года и сохраняют листву несколько недель после увядания цветков, чтобы луковицы могли получать энергию через фотосинтез. После этого листья увядают, а следующей весной всё повторяется.
Пока листья над землёй, вы точно видите, где спрятаны луковицы, что позволяет аккуратно выкопать их, не повредив инструментом. В теории делить луковицы можно в любое время. Но в регионах с суровыми зимами это сделать зимой практически невозможно — успейте выкопать их до замерзания почвы: с конца октября до середины ноября.
Разделить луковицы несложно, но важно учитывать особенности каждого растения. Основные шаги:
Нежные луковицы, такие как канны и георгины, нельзя оставлять на улице зимой — их нужно хранить в доме или гараже. Главное — умеренная температура и правильная влажность.
Сохраняйте луковицы в нескольких слоях бумаги, слегка смоченной, если они подсохли, или откройте упаковку, если появилась влага или плесень. Проверяйте состояние раз в неделю—две, чтобы вовремя обнаружить проблемы.