СК возбудил дело после атаки ВСУ на гражданские объекты в Таганроге

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной ракетной атаки ВСУ на Таганрог Ростовской области.

Следователи и криминалисты СК работают на местах происшествия, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к атаке, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В результате атаки на город повреждения склад Ozon, жилые дома, учебное заведение, коммерческое здание, газовая труба, склады сельхозпредприятий и продуктовый магазин.

Минувшей ночью ВСУ выпустили по Ростовской области порядка 30 дронов и ракет. Пострадавших нет, зафиксированы разрушения и пожары.