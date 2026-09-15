Московская агломерация стала лидером рейтинга экономической эффективности

Институт территориального планирования "Урбаника" представил актуальный рейтинг экономической эффективности российских агломераций. В десятку лидеров вошли крупнейшие центры страны, демонстрирующие наиболее высокие показатели по масштабу валового городского продукта и интенсивности развития экономики. Исследование базируется на статистике муниципалитетов за 2024 год, актуальной по состоянию на сентябрь 2026 года.

Московская агломерация заняла первую строчку рейтинга, набрав 99 баллов из 100 возможных. Ее вклад в экономику страны является определяющим: валовой городской продукт (ВГП) Москвы составляет 62,1 трлн рублей. Это значение превышает суммарный показатель остальных семи ведущих агломераций России, вошедших в топ-10.

Всего в исследование было включено 52 агломерации. Статистика подтверждает их ключевую роль в государственном масштабе: в этих зонах проживает 54% населения страны, которые обеспечивают 84% всего валового продукта России.

В десятку наиболее эффективных территорий также вошли Сургутская, Санкт-Петербургская, Набережночелнинская, Южно-Сахалинская, Пермская, Екатеринбургская, Нижегородская, Мурманская, Казанская агломерации.