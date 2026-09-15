Стало известно, когда в Москве начнется отопительный сезон

Отопление в Москве включат не раньше начала октября.

До конца сентября среднесуточная температура в столичном регионе вряд ли опустится ниже восьми градусов, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

"В начале октября, 1 октября, она (среднесуточная температура – прим. ред.) еще около 9 градусов, а 5 октября переходит через 8 к более низким значениям", - рассказала специалист ТАСС.

По словам синоптика, иногда отопление включают и в сентябре, но текущем году предпосылок к этому пока нет.