Анастасия Макеева рассказала всю правду о рождении дочери

На днях Анастасия Макеева поздравила с днем рождения супруга Романа Малькова. Она оставила ему публичное сообщение, которое произвело фурор в Сети.

Дело в том, что в тексте поздравления, которое Анастасия Макеева опубликовала в блоге, упоминалось "рождение нашей доченьки". А ведь популярную артистку никто не видел беременной, поэтому в Сети немедленно поползли самые разнообразные слухи о том, как девочка могла появиться на свет.

В итоге Анастасия Макеева решила внести ясность. Популярная актриса раскрыла всю правду о рождении дочери. По словам артистки, это недоразумение. Дело в том, что поздравление мужу Анастасия писала с посторонней помощью и не заметила, как в него вкралась ошибка.

"Это случайная общая информация, предложенная чатом gpt для написания по моему промту. Он предложил: "Пусть эти часы отсчитывают только счастливое время и перечислил: путешествия и то-то-то". И вот сделал такую импровизацию", - объяснила Макеева Teleprogramma.org.

Актриса призналась, что не сразу заметила ошибку, и подчеркнула, что рождение дочери это неправда.

Однако пользователи Сети пристыдили Анастасию. Многих возмутило, что для поздравления любимого человека актриса прибегла к помощи ИИ, а не выразила чувства "своими словами".

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