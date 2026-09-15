ВС России за минувшие сутки освободили населенный пункт Ольховатка в Харьковской области.

Село взяли бойцы группировки войск "Север", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга. Перед этим населенный пункт был взят в окружение, пути снабжения противника были перерезаны.

В настоящий момент ведется уничтожение формирования ВСУ, блокированного восточнее Ольховатки.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, а также Новоандреевку в Запорожской области.