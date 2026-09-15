В Харьковской области ВС России продолжают активное наступление

Новые удары по объектам в украинских тылах нанесла армия России. В Одесской области атакован логистический центр с военными грузами. В порту "Черноморск" уничтожены два судна, используемые в интересах ВСУ. Сообщается также о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях.

В Харьковской области наши бойцы продолжают активное наступление и расширяют зону контроля. В ходе продолжительных и тяжёлых боёв освобождены сразу два населённых пункта - Широкое и Шевченково.

Разведка дронами установила точные места дислокации противника, по которым открыли прицельный огонь. А это кадры из ДНР - операторы БПЛА держат под контролем все маршруты передвижения врага на подступах к Доброполью.