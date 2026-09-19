Уильям и Кейт загнаны в угол из-за следующего шага Гарри: Уэльским придется смириться

Принц Уильям и принцесса Кэтрин опасаются следующего шага герцога Сассекского после его недавнего возвращения в Великобританию. Уэльские чувствуют, что принц Гарри загнал их в угол.

Королевский обозреватель Дункан Ларкомб заявил Woman&Home, что Уильям особенно обеспокоен возможными последствиями возвращения младшего брата для работающих членов королевской семьи. "Возможно, для них слишком рискованно просто сидеть сложа руки и позволить Гарри сделать следующий ход", - отметил эксперт.

Уэльские теперь якобы считают, что у них практически не осталось выбора и им придётся встретиться с Гарри лично, чтобы обсудить дальнейшие отношения и ситуацию вокруг его возвращения. Предполагается, что такая встреча позволит Уильяму и Кэтрин напрямую обозначить свою позицию и установить границы того, что они считают допустимым.

"Им необходимо установить или, по крайней мере, ещё раз напомнить, некоторые правила", - пояснил Ларкомб.

Уильям и Кэтрин также опасаются, что пассивная позиция позволит Гарри самому определять дальнейшее развитие событий после возвращения в Британию. Поэтому личная встреча с ним рассматривается как способ заранее прояснить границы и не допустить новых конфликтов вокруг королевской семьи.