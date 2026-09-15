Лютый кринж: россияне назвали триггерящие их слова — и это не рофл

Россиян в повседневном общении больше всего раздражают молодежный сленг и жаргонизмы. К такому выводу пришли исследовательское агентство Magram MR и книжный сервис "Литрес".

В топ самых неприятных для слуха слов вошли "кринж", "рофл", "инфа", "лол", "имба" и другие жаргонизмы. 28% опрошенных указали, что именно эта категория лексики вызывает у них наибольшую досаду.

При этом результаты исследования демонстрируют заметную разницу в восприятии между поколениями. Так, сленг раздражает лишь 22% зуммеров, в то же время среди россиян 25–34 лет и 45–54 лет этот показатель значительно выше — 30%.

На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, такие как "кейс", "триггерить", "хайп" и "фейк". Их отметили 17% участников опроса. К заимствованиям из английского языка молодое поколение относится более лояльно, чем к жаргонизмам и сленгу — раздражают они только 19% юных респондентов. Примечательно, что остальные возрастные группы относятся к англицизмам так же.

Третью строчку антирейтинга заняли уменьшительно-ласкательные слова, например, "вкусняшка", "кушать" или "денежки" — их не любят 12% россиян. Искажения речевых норм, такие как "от слова совсем" или "доброго времени суток", вызывают негатив у 9% респондентов.

Наименее раздражающими для россиян оказались канцеляризмы, включая слова "согласно", "задействовать" и "осуществлять" — их выбрали лишь 2% участников опроса. При этом 9% респондентов заявили, что их не раздражают никакие слова, пишет ТАСС.