Число жертв наводнения в Непале достигло почти 1,4 тыс. человек

Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1 396 человек.

Без вести пропавшими числятся более чем четыре тысячи человек, 610 из них – иностранцы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Многих погибших хоронили до подтверждения их личностей. Опознанными к настоящему моменту захоронили лишь 103 человека. Такая спешка связана с отсутствием холодильного оборудования и быстрым разложением останков. Перед погребением у каждого тела берут образцы ДНК, чтобы впоследствии близкие могли провести опознание и забрать останки для надлежащего обряда захоронения.

Разрушительное наводнение произошло в Непале три недели назад. Произошло обрушение высокогорного ледника – лед, камни и грязи хлынули в реку Лхенде Кхола на севере страны. Стихия нанесла серьёзный урон: разрушены дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры.