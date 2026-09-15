Москвичи с нарушениями зрения смогут самостоятельно проголосовать на выборах

В предстоящие выходные в России пройдут выборы в Государственную думу. Проголосовать самостоятельно смогут и жители столицы с нарушениями зрения и моторики. Это стало возможным благодаря совместимости электронного голосования с работой специальных программ и устройств для людей с ограничениями по здоровью, в том числе скринридеров — это устройства, которые озвучивают элементы на экранах устройств. Специальный режим со скринридером предусмотрен и в терминалах электронного голосования. По запросу член комиссии включит его, а также подключит наушники к терминалу.