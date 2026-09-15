Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес России в связи с событиями на Украине.

В деле обвинений важно как можно громче об этом заявить – такова специфика изобретенной англосаксами юридической войны, заявил глава российского МИД.

"Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует", - отметил министр.

Юридическая война против России ведется уже давно, а с 2014 года – на системной основе. Большинство притензий, высказанных в адрес Москвы, не связаны с предметом соответствующих конвенций, отметил Лавров.

Ранее Лавров рассказал об европейских элитах, которые "неустанно петушатся" о готовности воевать с Россией.