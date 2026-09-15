Симоньян объяснила, почему не хоронит Кеосаяна: "Что ж я его буду туда одного класть?"

Маргарита Симоньян девять месяцев боролась за жизнь Тиграна Кеосаяна, но 26 сентября 2025 года сердце режиссера перестало биться. Он умер больнице, так и не придя в сознание. Телеведущему было всего 59 лет.

Прощание с режиссером прошло 28 сентября в Москве. Родные, коллеги, друзья и сотни поклонников провожали его в последний путь. На Маргариту Симоньян было больно смотреть, горе буквально раздирало ее. Где похоронили Тиграна Кеосаяна, семья не раскрывала.

Оказывается, прах режиссера так и не был предан земле. В этом призналась Маргарита в интервью Андрею Малахову. По словам журналистки, Кеосаяна кремировали, но не стали захоранивать урну с прахом. Сейчас останки режиссера стоят на прикроватной тумбочке в их с Маргаритой спальне.

Такое решение журналистка объявила просто — еще при жизни они с мужем обсуждали, что хотели бы иметь общую могилу дома в Сочи. Там супруги посадили пинию, а Тигран всегда говорил любимой: "Мы с тобой будем лежать под этой пинией".

"Но поскольку я еще здесь, что ж я его буду туда одного класть. Он на моей прикроватной тумбочке стоит. Я с ним засыпаю и с ним просыпаюсь. И так будет, пока я не умру. А когда я сама умру, меня тоже кремируют, и уже тогда две наши вазы будут в саркофаге под пинией стоять. Это для меня важно", — объяснила Маргарита в интервью Андрею Малахову.

Симоньян раскрыла и другой секрет смерти Кеосаяна. По словам главы RT, мозг режиссера умер 21 декабря 2024 года, как только он впал в кому. Маргарита знала об этом, но никому не говорила и вынуждена была поддерживать истории о том, что супруг реагирует и может вновь очнуться.

Журналистка надеялась, что сможет сохранить тело любимого на несколько лет и подарить надежду маме режиссера, ранее уже похоронившую старшего сына. "Потому что ей все-таки 87 лет, два инфаркта уже. Надеялась, что его тело можно будет поддерживать годами, много лет, как у Шумахера происходит, со многими другими больными", — призналась Симоньян.