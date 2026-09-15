В Москву привезли мощи Спиридона Тримифунтского

В Москву привезли мощи одного из самых почитаемых в православии святых - Спиридона Тримифунтского. К Храму Христа Спасителя идут тысячи верующих, чтобы поклониться деснице чудотворца.

Он жил более полутора тысяч лет назад. Был простым пастухом и прославился своей добротой и милосердием - ежедневно помогал людям и исцелял больных.

Реликвию с греческого острова Корфу доставили в Россию почти месяц назад. Ей уже поклонились сотни тысяч паломников в 11 регионах. И теперь до 20 сентября святыня будет находиться в столице. После чего ковчег вернётся в Грецию.