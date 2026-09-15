Собянин открыл пешеходный мост на Болотной набережной

170 метров вдоль воды, четыре спуска, подсветка и никаких светофоров. Раньше чтобы попасть с Болотной набережной к кинотеатру "Ударник" и ГЭС, приходилось делать крюк. Теперь можно пройти по прямой, под мостом.

"Возникла идея, так чтобы не ходить через малый каменный мост, пройти под ним пешеходным мостом и соединить Болотную площадь, Болотную набережную и вот площадь перед Ударником и ГЭС в единое такое пешеходное пространство. Ну а дальше там можно пойти на Якиманскую набережную, парк Горького, Воробьёвы горы и так далее", - сообщил Собянин.

Особенностью проекта стала редкая для Москвы технология строительства с воды. Для этого была сформирована временная флотилия: баржи, плавучий кран и буксиры ледокольного типа. Габариты судов позволяли работать в стеснённых условиях, не перекрывая движение по Малому Каменному мосту. А еще специалисты заранее просчитывали нагрузки и даже сценарии паводка.

"Подмостовой пешеходный переход - размещён он на опорах. Есть достаточно большие пролёты порядка 15-16 метров. Особенностью объекта также является ограждение из нержавеющей стали, в него вмонтированы элементы архитектурной художественной подсветки, которая в ночное время даёт особую картинку и играют в общем ансамбле мостовых сооружений Москвы", - отметил Иван Собкалов, заместитель начальника управления по благоустройству городской среды ДКР г. Москвы.

Прилегающую территорию так же обустроили: обновили плитку, высадили деревья и кустарники, сделали места рекреации.

Ожидается, что в часы пик новым мостом будут пользоваться свыше полутора тысяч пешеходов в час. В планах города на ближайшие 3 года строительство еще двух пешеходных мостов через Москву-реку.