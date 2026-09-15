В Москве начали использовать биосорбционные плавучие модули

Новый способ борьбы с сине-зелёными водорослями, которые вредны для экосистемы и могут мешать движению речного транспорта, разработали в Москве. Специалисты начали использовать биосорбционные плавучие модули.

В них используются природные сорбенты, экстракт из ячменной соломы, а ещё вещества, которые подавляют рост водорослей. Эксперимент показал свою эффективность. Еще в прошлом году его проводили в лаборатории, а теперь уже на открытой воде. В частности, модули расположены на участках Строгинского, Спасского, Кожуховского и Нагатинского затонов.

"Было проведено уже более 5 тысяч инструментальных исследований, взято более тысячи лабораторных анализов. Уже покрыто больше двух с половиной квадратных километров у нас по площади, это больше 10 процентов площади Москвы-реки, ну в границах города. То есть эксперимент довольно-таки масштабный, его планируется дальше расширять и активно с этим справляются", - отметил Сергей Перков, аналитик 2-й категории, ГПБУ "Мосэкомониторинг" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.