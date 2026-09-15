В нефрологическом центре больницы им. Юдина оказывают весь спектр медпомощи

В нефрологическом центре больницы имени Юдина теперь смогут пройти лечение вдвое больше пациентов, страдающих заболеваниям почек. И это не только гемодиализ. Но и вообще весь спектр медицинской помощи. А комплексный подход позволяет подобрать необходимую терапию для каждого. Как это работает?

Пять лет назад жизнь Алексея Бурякова поделилась на "до" и "после" - отказали почки. Спасает теперь искусственная. Пусть и не сразу, но гемодиализ вошел в повседневную жизнь Алексея. Сегодня процедура для него - такой же утренний ритуал, как кофе. Мужчина заезжает в больницу перед работой.

Хроническую болезнь почек называют "тихим убийцей". Долгое время ничего не болит, пока недуг не заходит слишком далеко, и единственным спасением становится диализ. Это общемировая проблема. В Москве сформирована целая сеть центров нефрологической помощи. Крупнейший работает на базе больницы имени Юдина - мощности отделения гемодиализа увеличили вдвое.

"Изначально отделение располагалось на первом этаже и имело в своем оснащении 27 аппаратов искусственной почки. В дальнейшем был открыт второй этаж и теперь суммарная мощность отделения составляет 52 аппарата. Осуществляют более глубокую очистку, потому что позволяют за счет большего количества смены воды убрать как крупные, так и мелкие молекулы токсинов", - пояснил Василий Майоров, руководитель межокружного нефрологического центра ГКБ имени С.С. Юдина.

Теперь здесь могут получать жизненно необходимую заместительную почечную терапию до двухсот пациентов в день. При этом возможности центра не ограничиваются проведением гемодиализа.

"Пациенты, требующие госпитализации или таргетной терапии, специфического лечения, имеют возможность госпитализации в отделении нефрологии стационарное, отдельно создан дневной стационар при отделении нефрологии. Мы также еще готовим и отбираем пациентов для пересадки почки. Таким образом наша клиника может обеспечить помочь пациенту нефрологического профиля любой сложности", - рассказала Александра Шилова, заместитель главного врача по терапевтической помощи ГКБ имени С.С. Юдина.

Диализ – не приговор. Жизнь с почечной недостаточностью отличается небольшими ограничениями и чуть более высокой степенью контроля. А отделение в больнице имени Юдина работает круглосуточно - процедуру можно включить даже в самый плотный график.