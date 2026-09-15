Владимир Машков открыл проект "Чехов сад 4.0"

Владимир Машков примерил новую для себя роль - садовода. Художественный руководитель "Современника" открыл проект "Чехов сад 4.0" и высадил первые яблони в усадьбе Мелихово. Здесь Антон Павлович создал больше 40 произведений. В том числе пьесы "Чайка" и "Дядя Ваня", которые вывели на новый уровень театральное искусство России.

"Если говорить о наших великих предшественниках - Олег Николаевич Ефремов, Галина Павловна Волчек, Олег Павлович Табаков, они все воспитанники школы-студии МХАТ, школы, направление которой было заложено Станиславским, Немировичем-Данченко, Чеховым, благодаря его драматургии. И разбиралась психология. Так появился великий русский психологический театр", - отметил Владимир Машков.

Антон Павлович питал настоящую страсть ещё и к садоводству. Посадил 60 вишен, 80 яблок, делился он в письмах. А ещё - сирень, розы и экзотические овощи. На огороде у Чехова росли артишоки, спаржа, ревень. Гости писателя вспоминали - он даже по саду ходил с рулеткой, измерял расстояния между деревьями и строго записывал все сорта растений.

Только вот сад писателя дважды вымерз под чистую. В 1940 и 1978 году. Вторую посадку сделали колхозники, а третью - уже музейные работники. На лужайке перед историческим флигелем ещё сохранились старые плодовые деревья, высаженные на месте замёрзших в 80-е годы 20 столетия. Они как бы передают эстафету четвёртому поколению чеховских яблонь. Сегодня появилось только два саженца, но с каждым сезоном их будет всё больше.

Воссоздавать сад максимально точно и подбирать растения музею помогают специалисты Тимирязевской академии. Это сорт коричное полосатое, хорошо известный в России с 19 века.

Две новые яблони - шестилетние растения. Они уже проверены на устойчивость к непогоде. Говорят, яблок можно ждать уже к следующей осени. Но это только начало проекта. Уже в октябре в музей приедут актёры театра СТИ. Весной к проекту подключится Малый драматический театр и театр Европы и обязательно - Московский художественный театр, на чьей эмблеме навсегда осталась Чеховская чайка.