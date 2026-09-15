Лариса Долина: "Я ничего никогда ни у кого не прошу"

10 сентября свой день рождения отметила одна из самых известных и успешных отечественных певиц Лариса Долина. Прославленной артистке исполнился 71 год.

По такому поводу известная исполнительница устроила торжество. Праздник прошел в узком кругу. На мероприятии отметились Леонид Агутин, Николай Басков, Игорь Крутой, Александр Панайотов, Алла Довлатова и другие.

В беседе с журналистами Лариса Долина призналась, что не относится к тем людям, кто составляет и распределяет между друзьями список подарков.

"Я ничего никогда ни у кого не прошу, я не делаю списки, как это делают некоторые мои коллеги. Мне кажется это каким-то странным очень. Я рада любому подарку, пусть даже иголки с ниткой принесут мне — все равно это подарок. Я никогда ничего не выбрасываю, не передариваю, никому не отдаю", - заявила Лариса Долина "Звездачу".

Напомним, что несколько месяцев назад артистка стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и через курьеров отдала им все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>