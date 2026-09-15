Полезно знать: нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

"Техосмотр" собственного организма! Диспансеризация – лучший способ убедиться, что вы здоровы, или выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение максимально эффективно.

Это бесплатно. Стоит лишь записаться к участковому врачу через Госуслуги, или прийти в поликлинику с паспортом и медицинским полисом.

До 39 лет необходимо проходить диспансеризацию раз в три года. Тем, кто старше – раз в год.

Работающим россиянам положен выходной. А с прошлого года профосмотры и вовсе можно проходить на рабочем месте.

Программа диспансеризации постоянно расширяется. Теперь в неё включён скрининг на вирусные гепатиты, репродуктивный чекап и дополнительные исследования для тех, кому за 40. Тесты помогают вовремя обнаружить угрозу инфаркта и инсульта.

Диспансеризация, доступная каждому, – ключевая составляющая национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". С начала года своё здоровье проверили больше 52 миллионов россиян.

Присоединяйтесь!