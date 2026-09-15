Вот кому досталось наследство Яна Арлазорова, который не оставил завещание

На сцене Ян Арлазоров смешил зрителей до слез. Его коронное "Эй, мужик" в народе помнят до сих пор, хотя весной исполнилось 17 лет со дня смерти артиста.

Простой и такой родной на телеэкране, он становился желанным гостем в каждом доме. А вот в жизни Арлазоров был человеком со сложным характером, замкнутым и ранимым, пережившим к тому же серьезную личную драму. Его семейная жизнь с актрисой Ёлой Санько не удалась, жена ушла от него с ребенком.

Когда артиста не стало, встал вопрос о наследстве. Дело в том, что Ян Арлазоров не оставил завещание. В результате претендентов на имущество популярного артиста оказалось трое: его отец Маер Шульруфер, брат Леонид Шульруфер и дочь Алена Санько.

Изначально брат переписал на себя все имущество, но тут в борьбу за наследство вступила дочь. В итоге спор затянулся на несколько лет и разрешился только после судебных разбирательств. То, что оставил после себя Ян Арлазоров, поделили между собой Леонид Шульруфер и Алена Санько.

Как выяснил aif.ru, речь идет о многомиллионном наследстве. Так, особняк на Рублевке сейчас потянул бы на 30–60 миллионов рублей, четырехкомнатная квартира на улице Удальцова (самая ценная часть наследства) — на 70–110 миллионов. Вторая московская квартира добавляет еще 15–40 миллионов рублей. Два автомобиля — от 1 до 5 миллионов, банковские счета — предположительно от 500 тысяч до 3 миллионов. В итоге общая оценка наследства колеблется от 116 до 218 миллионов рублей в нынешних ценах.

Впрочем, неизвестно, остались ли средства на банковских счетах. По слухам, у Яна Арлазорова не было денежных накоплений, потому что он часто проигрывал в казино. Якобы поэтому организовал и оплатил расходы на прощание с Арлазоровым, которое состоялось в Театре эстрады, певец Иосиф Кобзон.

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