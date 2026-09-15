"Дети просто спали": мама загадочно умерших в Петербурге 7-летних близнецов обнаружила на их телах темные пятна

В Санкт-Петербурге мать обнаружила мальчиков-близнецов мертвыми в их кроватях. Детям было по семь лет.

По словам матери погибших близнецов, когда она пришла разбудить сыновей, дети уже не подавали признаков жизни. У женщины нет даже предположений, что с ними могло случиться.

"Мы пока вообще ничего не знаем — ни причин, ничего… Абсолютно. Дети просто спали", — рассказала безутешная женщина в беседе с журналистами 78.ru.

Соседи сообщили, что семья, в которой произошла трагедия, благополучная, криков или других подозрительных звуков никто не слышал. Никто из живущих рядом не может сказать ничего плохого ни о мальчиках, ни об их родителях. Семья проживает в собственной трёхкомнатной квартире. Первоклассники обучались в коррекционной школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, имели инвалидность.

По данным следователей, накануне близнецы чувствовали себя хорошо и ни на что не жаловались. Около 20:00 мальчики легли спать, перед этим они находились в хорошем настроении и самочувствии. Утром 14 сентября в 07:05 мать пошла их будить и обнаружила детей холодными с тёмными пятнами по телу.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти двоих семилетних детей. Обстоятельства трагедии устанавливаются.