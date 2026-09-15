Кремль счел хорошей идею Трампа об энергетическом перемирии с Украиной

В Кремле считают хорошей идеей инициативу Дональда Трампа об энергетическом перемирии России и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в это же время сам Киев продолжает наносить удары по энергообъектам. Один из них произошел минувшей ночью. Песков заверил, что Россия продолжает комплексную работу по обеспечению нефтеперерабатывающих заводов. Однако только это не решает мировой проблемы с вывозом нефтепродуктов на мировые рынки.

По словам Пескова, энергетическое перемирие позволит России насытить внутренний рынок нефтепродуктами, однако Москва и без него сможет это сделать.

Говоря о возможности возобновления поставок российского газа на европейский рынок, представитель Кремля отметил, что это произойдет после отмены санкций и коммерческой заинтересованности самой России.