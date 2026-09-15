Регина Тодоренко не сдержала слез: "Вот это меня почти добило"

Регина Тодоренко уже дважды за месяцы слышала в заключении врачей слово "натруженность". Первый раз фониатор сообщила, что ее голосовые связки в гипертонусе от сильной нагрузки на работе. Второй раз травматолог сказал, что перегружены связки на ноге, в колене жидкость. По словам Тодоренко, ближайшее время она проведет на костылях.

Впрочем, призналась телеведущая, физическая боль не причиняет ей столько боли, сколько невозможность взять на руки собственного ребенка.

"Еще пришлось на несколько дней прервать грудное вскармливание. И вот это меня почти добило. Можно сколько угодно быть взрослой, сильной, рациональной женщиной и понимать, что это временно и необходимо. Но когда твой малыш рядом, а ты не можешь дать ему то, что давала каждый день с рождения, - никакие рациональные аргументы не работают. И да, я из-за этого плакала", - рассказала в своем официально телеграм-канале Регина.

К счастью, Тодоренко становится лучше, она возвращается к привычной жизни. "Малыш снова зависает у меня на руках. И пусть висит. Я соскучилась", - заявила артистка.

Напомним, бывший участник группы Smash!! Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко поженились в 2018 году. Вскоре на свет появился их первенец — сын Михаил. Через четыре года Регина подарила Владу второго наследника, которого назвали Мирославом. А осенью 2025 года в семье родился третий мальчик, Федор.

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