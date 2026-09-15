Белые розы, скорбящие поклонники и плачущие родственники: появились подробности похорон Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова в этом году отметила 50-летний юбилей. Артистка еще молода и полна сил, но это не останавливает ее от размышлений о собственных похоронах. Бывшая прима Большого театра призналась, что ей бы хотелось упокоиться на хорошем кладбище, чтобы поклонники принесли охапки белых роз.

"Я надеюсь, что и для меня найдут когда-нибудь место на кладбище. В хорошем месте, чтобы люди приходили и мне белые розы дарили. Когда я уйду из жизни, я даже не знаю, кто будет заниматься моими похоронами. Мне главное, чтобы пришли и мои зрители, и любящие меня люди. Не хочу я плакать, я не собираюсь умирать", — заверила балерина в беседе с "Пятым каналом".

Волочкова не планирует заранее готовить себе место на кладбище или писать сценарий траурной церемонии. Анастасия уверена, что поклонники обязательно сделают все, чтобы достойно проводить ее в последний путь.

"Я не буду этой фигней заниматься. Я хочу, чтобы ко мне приходили люди, даже на могилу с белыми розами, как они приходят сегодня на мои спектакли и концерты и поддерживают меня", — подчеркнула артистка.

Напомним, что у Анастасии Волочковой есть дочь Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. Отношения с единственной наследнице у балерины не всегда гладкие, но Ариадна даже после критики матери находит в себе силы и прощает ее резкие высказывания. Так, перед свадьбой дочери Волочкова публично критиковала зятя. После торжественной церемонии Ариадна несколько месяцев не общалась с артисткой, но в итоге они смогли наладить контакт.