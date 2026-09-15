Путин обсудил с главой Роспотребнадзора прививочную кампанию

Подготовку к сезонному подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом обсудили сегодня Владимир Путин и глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече в Кремле.

"16 сентября день санитарно-эпидемиологической службы, я хочу поздравить вас, тех, кто выполняет эту важнейшую функцию, миссию, можно сказать, работает в области санэпиднадзора в стране. Работа чрезвычайно важная", - отметил Путин.

В России прививочная кампания от гриппа проводится за счет средств федерального бюджета. В вакцинах этого года полностью изменили антигенный состав - в связи с тем, что ожидаются новые штаммы. Подготовлены трех- и четырехвалентные препараты. Они уже поступают в регионы в достаточном количестве. В течение двух с половиной месяцев Роспотребнадзор планирует привить все рекомендованные группы населения.