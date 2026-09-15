У сына Татьяны Васильевой родился шестой ребенок: его назвали особенным именем

В семье Филиппа Васильева случилось пополнение. Радостную новость объявила его супруга, актриса Мария Болонкина-Васильева.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Мария опубликовала видео, сделанное из родовой палаты. Актриса сообщила, что у них с Филиппом родился мальчик.

"Васильев Иосиф Филиппович. Наш мальчик родился. 13 сентября 2026. 3180 гр, 49 см. Сынок, мы тебя уже очень сильно любим", - объявила счастливая мать.

В Сети многочисленные поклонники рассыпались в поздравлениях и комплиментах. Многие высказали мнение, что у малыша особенное имя, с которым связано множество ассоциаций. Другие же обратили внимание, что Мария, в отличие от других именитых рожениц, предпочла для появления на свет ребенка обычную палату в обычном роддоме. А еще актрису похвалили за то, что она не стала прятать лица малыша от общественности, как делают многие представители отечественного шоу-бизнеса.

Напомним, что для Филиппа Васильева этот ребенок стал шестым. От первого брака с Анастасией Бегуновой у актера есть двое сыновей — Григорий и Иван. В браке с Марией Болонкиной у Филиппа подрастает еще трое детей: дочери Мирра и Сарра, а также сын Ян.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>