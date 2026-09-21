Меган Маркл получит целое состояние после развода с принцем Гарри: заранее прописала сумму в брачном контракте

Меган Маркл и принц Гарри находятся на грани развода. Пока сын короля Карла III пытается спасти семью, его жена считает денежки.

Как уверяет Daily Mail, отношения герцога и герцогини Сассекских ухудшились еще четыре года назад. Ссоры все чаще стали возникать из-за финансовых проблем. На работе парочку преследовали неудачи, потом умер дедушка Гарри — принц Филипп, который делал любимому внуку щедрые подарки, а уход королевы Елизаветы II стал самым большим ударом, ведь не секрет, что она едва ли не единственная поддерживала принца-беглеца.

В середине июля 2023 года пара потеряла контракт на 20 миллионов долларов со Spotify после того, как подкаст Маркл "Архетипы" не принес компании дохода. Многие прогнозировали, что документальный фильм Сассекских, в котором они рассказывают свою историю любви на фоне преследований в СМИ, будет номинирован на премию "Эмми". Но этого не случилось. После такого провала Netflix дал еще несколько шансов супругам, но они обернулись провалом. В этом году стриминговый сервис окончательно разорвал контракт с Меган и Гарри.

Принц всеми силами пытается спасти брак, он предложил Маркл переехать в Британию, ведь именно там их чувства были на самом пике. Но, как заявляет пресса, герцогиня хоть и согласилась на переезд, уже начала размышлять о том, какие отступные она получит при разводе. Ходят слухи, что существует брачный контракт, который принесет Маркл целое состояние.

По данным The Daily Mail, в документе прописано, что американке выплатят 80 миллионов долларов на поддержку Лилибет и Арчи. Но при этом жить дети будут с отцом, Гарри получит полную опеку над наследниками. Британские журналисты утверждают, что Маркл с этим не согласна, поэтому она попытается бороться за опеку над детьми и возможно, увеличение выплаты на их содержание.