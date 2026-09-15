Песков рассказал об атаке ВСУ на один из российских энергообъектов

Удар по одному из энергетических объектов на территории России пыталась нанести украинская сторона минувшей ночью. Появившуюся ранее информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Днем ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина согласились не наносить удары по энергетическим объектам. Президент США в своем сообщении добавил, что именно этим конфликтом – а вовсе не кризисом вокруг Ирана - вызван рост мировых цен на дизельное топливо.

Представитель Кремля, комментируя эту новость 14 сентября, заявил: Москва может только приветствовать призыв к Киеву остановить удары по российской мирной инфраструктуре. Оценивать возможность ВС России взаимно не атаковать энергоинфраструктуру Украины Пескорв не стал, пишут "Ведомости".