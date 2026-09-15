Россия применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, если Варшава решит начать военные действия против нашей страны. В этом случае Польша как государство прекратит свое существование за два-три дня, заявил помощник российского президента Николай Патрушев.

Патрушев отреагировал на заявление главы польского МИД. Радослав Сикорский утверждал, что у страны есть военное превосходство над Россией. Помощник президента отметил, что это заявление звучит абсолютно по-дилетантски: польский министр не понимает, что Армия России использует в ходе СВО далеко не весь свой арсенал.

По словам Патрушева, в своем русофобском угаре Сикорский демонстрирует нежелание обеспечить мирное существование Польши и благополучие ее жителей. Варшава забыла уроки истории, растаптывая память о роли СССР в освобождении Польши от нацистов и восстановлении суверенитета страны после войны, приводит заявление Патрушева издание aif.ru.