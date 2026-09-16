Бордачёв объяснил, что значит для Трампа достижение соглашения по Украине

На что способны европейские элиты в своём стремлении нанести стратегическое поражение России? И есть ли сейчас в странах ЕС силы, которые в состоянии сместить русофобские власти и кардинально переломить ситуацию?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с программным директором дискуссионного клуба "Валдай" Тимофеем Бордачёвым.

"Для Трампа достижение какого-то соглашения по Украине – это не только цель, которую он перед собой ставит. Но и часть его внешнеполитической деятельности, на которой он постоянно что-то выигрывает, что-то теряет. Для него – это процесс", - отметил он.

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