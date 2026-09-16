Армия России - в ответ на террористические атаки ВСУ по нашим гражданским объектам вновь ударила по военным целям в Киеве. В зоне спецоперации идёт наступление по всему фронту. Наши бойцы наносят существенный урон живой силе и технике ВСУ, оттесняя врага всё дальше на запад.

Сокрушительные удары по позициям противника наносит армейская авиация. На кадрах - Ми-28. Получив координаты замаскированного опорника неонацистов, экипаж тут же поднимает вертолёт в воздух. Пилоты работают на предельно малой высоте и бьют точно в заданный квадрат.

На прицеле держит врага артиллерия. Это Славянско-Краматорский участок фронта - операторы БПЛА обнаружили активное передвижение боевиков на подступах к Ашурково. Данные передали расчётам гаубиц "Мста-Б". Несколько выстрелов - и неприятель поражён.

В Харьковской области всё больше сжимается кольцо окружения, в котором держат врага российские военные. Минобороны обнародовало кадры боёв за село Долгенькое - мощная огневая поддержка и надёжное прикрытие позволили штурмовикам взять населённый пункт под полный контроль и продолжить продвижение в глубину обороны ВСУ.