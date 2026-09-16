Ночью 16 сентября над российскими регионами сбили 71 БПЛА ВСУ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь сбили 71 беспилотник над территорией России.

БПЛА уничтожены над Брянской, Калужской, Орловской, Ростовской, Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.

Все вражеские беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Белгородской области пострадали двое мужчин. Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое – он получил множественные осколочные ранения и травматическую ампутацию ноги, второй получил акубаротравму, сообщил оперштаб региона.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками гражданские объекты в регионах России. Накануне силы ПВО сбили 222 БПЛА.