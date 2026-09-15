То, что сейчас происходит на Украине, иначе как "войной компроматов" не назовешь. Не успела Верховная Рада проголосовать за отставку беглого генпрокурора Кравченко, как он опубликовал вторую часть материалов против главы антикоррупционного ведомства Кривоноса. В ролике ему присвоено кодовое имя Янус, а речь идет о преступной схеме 2014 года.

Кривонос тогда возглавлял регистрационную службу Обуховского районного управления юстиции. В видео утверждается, что он участвовал в незаконной схеме с выделением и перепродажей земельных участков в Киевской области. Сумма взятки составила 72 тысячи долларов.

Накануне теперь уже бывший генпрокурор Кравченко опубликовал фотографию с уведомлением о подозрении Кривоноса. И даже выложил почтовую квитанцию об отправке документа. Однако в офисе генпрокурора заявили, что в рамках расследования никому подозрение не предъявляли, поскольку правовых оснований для этого якобы не было. А в НАБУ и вовсе назвали заявление Кравченко продолжением атаки на независимые органы Украины.

Сам Кравченко в ночь на понедельник тайно сбежал из страны. Покинуть Украину он решил после громкого скандала. Детективы НАБУ вскрыли в его кабинете сейф, набитый валютой. По данным следствия, эти деньги бывший генпрокурор получил за крышевание мошеннических колл-центров. По некоторым данным, уже из-за границы Кравченко с одобрения Зеленского начал публиковать разоблачения в адрес НАБУ и ее руководителя. Эту "войну компроматов" между надзорными органами бывший украинский прокурор Броневицкий назвал "бродячим цирком".

"Каждый персонаж в этой трагикомедии, абсолютно каждый из ее актеров, сценаристов и брачных аферистов выглядят больными на всю голову клоунами, над шутками которых уже не смеются, а вздрагивают. Зеленский ничем не руководит, даже собственными эмоциями, силовики съедают друг друга, брачный аферист и взяточник с запотевшими от краткосрочного стресса очками боится любого неудобного вопроса. Нашим врагам ничего не нужно делать, мы сами себя победим", - добавил он.

Вот и с друга Зеленского, бывшего главы его офиса Ермака, сняли электронный браслет, словно ни в какой коррупции он никогда не был замешан. Однако деньги на войну у Украины почему-то закончились. Зеленский признался, что дефицит военного бюджета составляет 27 миллиардов долларов. По данным газеты Washington Post, в Европе нет желающих выдать дополнительные средства Киеву. Такие же настроения царят в американском Конгрессе.

"Я лично никогда не давал Украине ни копейки. Разве теперь через почти 5 лет мы в лучшей ситуации, чем были тогда? Мы отдали им сотни миллиардов долларов. Зеленский покинет страну миллиардером, забрав все деньги. Это очень коррумпированное государство. На мой взгляд, для Украины все это закончится плохо", - констатировал Трой Нелс, член Палаты представителей США от штата Техас.

В отличие от киевских властей, Россия готова к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил глава нашего МИДа Сергей Лавров. По его словам, конфликт мог бы закончиться еще год назад, если бы Запад выполнил договоренности, которые были достигнуты на российско-американском саммите в Анкоридже.

"Мы приняли предложение, которое сделали американцы. Оно тоже предполагало прекращение боевых действий на определенных условиях, которые нас устраивали. Но именно европейцы, метнувшись большой командой в Вашингтон, повисли на руках Трампа и отговорили его от сохранения американского предложения, принятого нами. Поэтому они могли больше года назад прекратить боевые действия", - сказал также Лавров.

Рядовые украинцы устроили травлю в соцсетях турецкого актера Халита Эргенча, звезду сериала "Великолепный век". На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге он заявил, что готовит в Турции русский борщ. Эти слова вызвали истерику украинцев, которые почему-то считают борщ своим национальным блюдом.