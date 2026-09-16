Новые примеры отваги и мужества российских военнослужащих в ходе СВО. Старший лейтенант Сергей Ветров, командир гаубичного артиллерийского взвода, получив координаты скопления живой силы противника, отдал приказ открыть огонь. В результате было ликвидировано большое количество боевиков, которые мешали продвижению наших штурмовых подразделений.

Ефрейтор Алексей Бубенков - старший наводчик миномётного расчёта - получил данные о местоположении неонацистов и открыл огонь по заданным координатам. Благодаря его грамотным действиям противник понёс значительные потери, а российские штурмовики продвинулись вперёд.