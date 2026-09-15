Полина Диброва и Роман Товстик тайно сыграли свадьбу: Елена рыдает белугой

Полина Диброва в прошлом году пережила громкий скандал. Модель оставила знаменитого мужа и ушла к соседу-миллиардеру. Тогда многодетная мама уверяла, что не будет спешить с замужеством и поживет в свое удовольствие.

Но на днях Диброва спровоцировала слухи о тайной свадьбе с Романом Товстиком. В своем закрытом аккаунте в соцсети 37-летняя Полина поменяла фамилию на Товстик. Поклонники сразу же принялись поздравлять ее со сменой статуса.

"Вау! Вот это новость! Ура!"; "Полиночка, ну наконец-таки! Поздравляю вас!"; "Счастья молодым!"; "Полина молодец, красавица, умница!"; "Елена сейчас наверное рыдает белугой"; "Поздравляю вас! Вы прекрасная пара", — пишут пользователи Сети в тематических пабликах, где опубликовали скриншот аккаунта Дибровой.

Интересно, что на своей официальной открытой страничке Полина по-прежнему значится как Диброва. Слухи о тайной свадьбе она пока не комментирует.

Напомним, что Дмитрий и Полина Дибровы расстались летом 2025 года. Жена телеведущего ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену и шестерых детей. Телеведущий с пониманием отнесся к решению жены и не стал препятствовать разводу. При этом в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине.