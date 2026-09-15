Политика молдавских властей в отношении исторической памяти выглядит полным сумасшествием. И на этом фоне страна катится в экономическую пропасть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат привела в пример решение городского совета молдавского города Сынджера о демонтаже бюста легендарного героя Гражданской войны, уроженца Бессарабской губернии Российской Империи и русского дворянина Сергея Лазо. Предлогом для сноса якобы стало то, что к памятнику якобы за последнее время никто из жителей не возлагал цветы, заявила Захарова на Международном фестивале молодежи - 2026 в Екатеринбурге.

Дипломат отметила, что формальным основанием стала инструкция минкультуры Молдавии 2025 года. Решение Кишинева предусматривает возможность снесения неугодных монументов, если они якобы пропагандируют "враждебное, порочное, уничижительное отношение к национальным духовным ценностям", передает РИА Новости.